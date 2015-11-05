Захист Корбана на засіданні Печерського райсуду Києва заявив відвід судді

Як передає кореспондент УНІАН, суд вирішив залишити без задоволення прохання захисту Корбана про відвід слідчого Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні Євгена Скуби.

Адвокат Оксана Томчук заявила відвід слідчому судді, тому що, на її переконання, ця суддя є заангажованою.

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Суддя Цокол, своєю чергою, оголосила в засіданні перерву на 20 хвилин, щоб захист відповідним чином оформив заяву про відвід.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

4 листопада Печерський районний суд Києва вирішив обирати міру запобіжного заходу лідеру «УКРОПу» 5 листопада о 9.00.