На Львівщині перепоховали 85 польських солдатів, загиблих на початку Другої світової

Як йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обладміністрації, на старому цвинтарі духовенство різних конфесій відслужило заупокійну службу за загиблими воїнами, а представники громадських організацій двох держав поклали вінки. Пам'ять загиблих вшанували почесним залпом.

У заході взяли участь керівництво області та заступник міністра національної оборони Польщі Мацей Янковський.

Читайте такожВ Австрії перепоховали останки загиблих 70 років тому радянських воїнів

У 2012 році Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" спільно з Генеральним консульством Польщі у Львові розпочали заходи з увічнення пам'яті вояків польської армії, які загинули на початку Другої світової війни на Львівщині.

Під час пошукових робіт у Самбірському, Старосамбірському, Мостиському та Яворівському районах було знайдено 19 санітарних поховальних ям. З них були витягнуті останки 85 осіб. Військові ідентифікатори були тільки у 22 осіб.