На Львівщині перепоховали 85 польських солдатів, загиблих на початку Другої світової
В місті Мостиська Львівської області 4 листопада відбулося урочисте перепоховання 85 вояків польської армії, які загинули на початку Другої світової війни у вересні 1939 року на Львівщині.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обладміністрації, на старому цвинтарі духовенство різних конфесій відслужило заупокійну службу за загиблими воїнами, а представники громадських організацій двох держав поклали вінки. Пам'ять загиблих вшанували почесним залпом.
У заході взяли участь керівництво області та заступник міністра національної оборони Польщі Мацей Янковський.
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У 2012 році Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" спільно з Генеральним консульством Польщі у Львові розпочали заходи з увічнення пам'яті вояків польської армії, які загинули на початку Другої світової війни на Львівщині.
Під час пошукових робіт у Самбірському, Старосамбірському, Мостиському та Яворівському районах було знайдено 19 санітарних поховальних ям. З них були витягнуті останки 85 осіб. Військові ідентифікатори були тільки у 22 осіб.