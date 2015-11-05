В Одесі викрили шахраїв, які використовували повідомлення про замінування у своїх цілях (фото, відео)

В Одесі викрито зловмисників, які зробили дев‘ять неправдивих повідомлень про замінування в місті.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, цього тижня встановлено, що своїми злочинними діями, вищевказані особи здійснили п‘ять свідомо неправдивих повідомлень про замінування банку, а також чотири - про замінування будівлі Приморського районного суду Одеси.

Як зазначили у відомстві, в рамках кримінального провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство) та ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України управлінням кримінального розшуку регіонального главку МВС викрито злочинну групу, до складу якої входили двоє жителів Одеси й області. Кримінальне провадження за даними фактами стосовно вказаних громадян розглядається в Приморському районному суді Одеси.

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«Дані особи спеціалізувалися на шахрайстві, пов'язаному з продажем автомобілів. Вони під приводом продажу машин з аукціону за заниженою ціною брали у постраждалих повну вартість автомобіля в доларах. Після чого зловмисники наполягали на відкритті рахунку в національній валюті в одному з комерційних банків», - розповіли у відділі. Підозрювані при цьому обіцяли переказати на цей рахунок віддані їм гроші у гривневому еквіваленті з метою отримання банківської квитанції про зняття коштів. Даний документ був необхідний нібито для законної оплати купленого майна.

Однак, коли постраждалий повинен був зняти гроші з відкритого рахунку, вищезгадані особи за телефоном здійснювали дзвінок по спецлінії «102», і повідомляли про замінування банку. Після чого постраждалому телефонував один із співучасників злочинної групи і, представляючись співробітником банку, повідомляв, що електронна система безпеки банку заблокувала всі рахунки і необхідно чекати операції близько місяця.

Встановлено, що своїми злочинними діями, вищевказані особи скоїли п‘ять фактів завідомо неправдивих повідомлень про замінування банку, а також чотири факти про замінування будівлі Приморського районного суду Одеси, з метою зриву судових засідань, де розглядалася справа щодо одного з членів групи, затриманого раніше за аналогічні злочини.

Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.259 ККУ (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).