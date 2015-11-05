Відтепер українці можуть дізнатися про стан оформлення закордонного паспорта через інтернет

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відсьогодні кожна людина може через Інтернет дізнатися, в якому стані знаходиться оформлення або виготовлення її закордонного паспорта.

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Сервіс видає один із чотирьох статусів документа відповідно до етапів оформлення: документи прийнято підрозділом міграційної служби, проводиться перевірка даних; надано дозвіл на виготовлення паспорта – дані відправлено на персоналізацію до поліграфкомбінату «Україна»; паспорт виготовлено та відвантажено до місця видачі (термін доставки в залежності від регіону становить від 1 до 3 робочих днів); паспорт доставлено до місця видачі.

Сервіс дозволить зняти частину навантаження на «гарячі лінії» територіальних органів міграційної служби, а також уникнути випадків, коли працівники міграційної служби штучно «затягують» видачу паспорта, йдеться у повідомленні.