На кордоні з Румунією затримали 10 нелегальних мігрантів із Афганістану

Чернівецькі прикордонники сьогодні вранці затримали 10 нелегальних мігрантів з Афганістану, які намагалися перетнути кордон з Румунією.

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі, серед затриманих були троє чоловіків, п’ять жінок та двоє дітей, документів ніхто при собі не мав.

«З їхніх слів стало відомо, що вони громадяни Афганістану, які прямували до країн Євросоюзу та намагались порушити українсько-румунський кордон. Горе-мандрівники переховувались в одному із житлових будинків населеного пункту Селятин», - йдеться у повідомленні.

Окрім незаконних мігрантів, в цьому ж приміщенні правоохоронці виявили 11 ящиків тютюнових виробів марки «Viceroy». Тривають заходи щодо встановлення осіб, яким належить знайдений товар.

На даний момент затриманих доставлено на ділянку відділу прикордонної служби «Селятин» для складання адмінпротоколів. На цей час тривають заходи щодо встановлення організаторів незаконного переправлення мігрантів.