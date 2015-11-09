Активісти відслідкували пересування беркутівця Аброськіна під час розстрілу Небесної Сотні (відео)

Як йдеться у повідомленні спільноти Євромайдан SOS на сторінці у Facebook, на відео відстежується шлях Аброськіна, починаючи від 09:08 до 09:24.

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"На відео пораховані постріли, які були ним виконані. Постріли враховували тільки у випадку, якщо вони потрапили в об’єктиви камер та їх можна було точно ідентифікувати. Всього на відео нараховується 10 таких пострілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео беркутівець Аброськін ідентифікований жовтим квадратом.

"Коли беркутівець зникає з камер, шлях продовжується просто на карті, - до точки, де він з’явиться на наступній камері. Для наочності на відео присутня сервісна інформація – точний час (верхній правий кут), підрахунок пострілів (нижній лівий кут), джерело відео чи фото (зверху, по центру). У випадку суміщених відео – зазначається тільки головне, провідне джерело", - пояснюють у повідомленні.

Як відомо, Аброськін обвинувачується у розстрілі 39 учасників протесту.