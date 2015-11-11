У Раді пропонують встановити компенсації за пошкоджене внаслідок АТО житло

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Ним пропонується доповнити Закон "Про боротьбу з тероризмом" статтею 13-1 "Відшкодування шкоди, заподіяної житлу громадян внаслідок проведення антитерористичної операції".

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Статтею передбачається, що відшкодування збитків, заподіяних житлу громадян внаслідок проведення антитерористичної операції, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету в порядку та межах, визначених Кабінетом міністрів.

Крім того, у статті 19 закону встановлюється, що відшкодування збитків, заподіяних громадянам терористичним актом (крім шкоди, заподіяної житлу), провадиться за рахунок коштів Держбюджету відповідно до закону із наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом.

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При цьому, окремо пропонується встановити, що відшкодування провадиться за рахунок коштів Держбюджету в порядку та межах, встановлених урядом, із наступним стягненням суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом.