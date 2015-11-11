Військовою прокуратурою розпочато розслідування за фактом падіння літака Су-25

З метою встановлення причин та обставин, які призвели до катастрофи літака ЗСУ України Су-25 військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) КК України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Зазначається, що на місці події працює оперативна слідча група військової прокуратури, проводяться необхідні слідчі дії.

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Літак Су-25 розбився сьогодні близько 10 год ранку під час виконання планового навчального польоту. За попередньою версією слідчої групи військових прокурорів та інспекції з розслідування авіакатастроф Міністерства оборони України, які розпочали роботу на місці трагедії, здійснюючи тренувальний політ на наднизькій висоті, літак допустив зіткнення з високовольтною лінією електропередач, внаслідок чого впав у районі с.Терновка Вольнянського району Запорізькоі області неподалік 255 км автомобільної траси Харків-Сімферополь.

Встановлено, що літак не був укомплектований боєкомплектом. Під час аварії пілот загинув на місці. Руйнувань та інших потерпілих немає.