Відсьогодні іноземці можуть легально служити у лавах української армії

Законом № 716-VIII, опублікованим 11 листопада в газеті "Урядовий кур'єр" іноземцям та особам без громадянства надається легальна можливість служби за контрактом у ЗСУ та інших військових формуваннях.

За рахунок іноземців, які увійдуть до лав ЗСУ та інших військових формувань, зменшиться необхідність призову на військову службу під час мобілізації в особливий період громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства".

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Відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону вперше приймаються на військову службу в ЗСУ, беруть офіційні зобов'язання неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати обов'язки військової служби.

У свою чергу президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства" 3 листопада.