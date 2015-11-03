Порошенко підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в лавах ЗСУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Законом № 716-VIII, який був ухвалений Верховною Радою 6 жовтня, іноземцям та особам без громадянства надається легальна можливість служби за контрактом у ЗСУ та інших військових формуваннях. Таким чином буде підвищено боєздатність ЗСУ та інших військових формувань, країна отримає кілька боєздатних, досвідчених та вмотивованих підрозділів рівня батальйону загальною кількістю до тисячі осіб.

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За рахунок іноземців, які увійдуть до лав ЗСУ та інших військових формувань, також зменшиться потреба призову на військову службу під час мобілізації на особливий період громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства».

Даним законом внесено зміни до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу», відповідно до яких до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у ЗСУ.

Також внесено зміни до статті 5 Закону «Про Збройні сили України», відповідно до яких окремі посади працівників ЗСУ можуть комплектуватися громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу в порядку, визначеному законом.

Відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону вперше приймаються на військову службу до ЗСУ, беруть офіційні зобов’язання неухильно додержуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати обов’язки військової служби.

Посилено кримінальну відповідальність щодо фінансування найманців з метою використання у збройних конфліктах. Змінами до статті 447 Кримінального кодексу України передбачено, що вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Ті самі діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Такі дії, що призвели до загибелі людини, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Передбачено, що участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.