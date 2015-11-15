Предстоятель УПЦ висловив співчуття Послу Франції в Україні у зв’язку з терактами в Парижі

Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ з посиланням на Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.

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В тексті співчуття зокрема сказано, що "метою терористів є намагання посіяти страх та залякати людей".

"Однак, ці випробування ще більше згуртують народ Франції, який достойно їх перенесе", – впевнений Предстоятель УПЦ.

Висловивши співчуття з приводу смерті загиблих, Блаженніший Митрополит Онуфрій також побажав одужання постраждалим та повернення миру та спокою на французьку землю.