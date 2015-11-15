Предстоятель УПЦ висловив співчуття Послу Франції в Україні у зв’язку з терактами в Парижі
18:34, 15 листопада 2015Суспільство
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Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій висловив співчуття Надзвичайному і Повноважному Послу Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон у зв’язку з серією терактів в Парижі, внаслідок яких було вбито 129 осіб та поранено 352 осіб.
Митрополит Онуфрій / orthodox.org.ua
Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ з посиланням на Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.
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В тексті співчуття зокрема сказано, що "метою терористів є намагання посіяти страх та залякати людей".
"Однак, ці випробування ще більше згуртують народ Франції, який достойно їх перенесе", – впевнений Предстоятель УПЦ.
Висловивши співчуття з приводу смерті загиблих, Блаженніший Митрополит Онуфрій також побажав одужання постраждалим та повернення миру та спокою на французьку землю.
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