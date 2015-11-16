Експерти назвали найдешевші гірськолижні курорти світу в цьому сезоні

У Fairfx порівняли семиденні витрати на скі-паси, щоденне ранкове навчання та прокат спорядження в 59 гірськолижних курортах Європи та Північної Америки, пише Новое время з посиланням на The Telegraph.

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Наголошується, що для точності аналізу ціни в місцевих валютах були переведені у фунти стерлінгів за курсом на 23 жовтня 2015 року.

Результати дослідження показали, що найдоступніший зимовий відпочинок пропонують в Чехії, Угорщині, Словенії і Польщі, а найдорожчий – в США, Швейцарії і Канаді.

Згідно з повідомленням, найдешевше покататися на лижах можна буде у чеському Шпіндлерув-Млине – за £134 ($204). Тижневий відпочинок в угорському Кекеше коштуватиме £153 ($233). Третім і четвертим з найбільш доступних курортів виявилися словенські Блед і Краньска-Гора – за сім днів катання там потрібно буде заплатити £199 ($303) та £260 ($395) відповідно.