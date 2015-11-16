Пропускний пункт "Чонгар" перенесуть ближче до адмінкордону з окупованим Кримом

17:53, 16 листопада 2015
Суспільство
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У період з 17 по 19 листопада буде тимчасово призупинено роботу пропускного пункту "Чонгар".

Чонгар / dpsu.gov.ua

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"У зв’язку з проведенням робіт щодо переміщення контрольного пункту "Чонгар" ближче до адміністративної лінії із Кримом оформлення автомобілів буде здійснюватися лише через пункти "Каланчак" та "Чаплинка", - йдеться у повідомленні.  

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Зазначається, що пропуск пішоходів через контрольний пункт "Чонгар" обмежуватися не буде. 

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