Пропускний пункт "Чонгар" перенесуть ближче до адмінкордону з окупованим Кримом

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"У зв’язку з проведенням робіт щодо переміщення контрольного пункту "Чонгар" ближче до адміністративної лінії із Кримом оформлення автомобілів буде здійснюватися лише через пункти "Каланчак" та "Чаплинка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пропуск пішоходів через контрольний пункт "Чонгар" обмежуватися не буде.