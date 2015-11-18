ЗМІ: У Криму обвалилася одна з веж Генуезької фортеці

Про це повідомило джерело, близьке до "Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Криму", передає місцеве видання Qha .

За даними видання, причиною даної події є недбале ставлення до пам'ятки.

"Пам'ятці світового значення не приділяють достатньо уваги. Реставраційні роботи, так само як і дослідження технічного стану об'єктів фортеці, не проводяться. Разом з тим нове керівництво будує на його території готельні номери і туалети", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство культури України заявило, що незаконне рішення російської окупаційної влади, яким 220 українських пам'яток Криму віднесені до культурних об'єктів федерального значення РФ, не має жодних правових наслідків і суперечить міжнародному праву.