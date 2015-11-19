У психологічному центрі адаптації для переселенців у Маріуполі надають допомогу 700 сім'ям

14:56, 19 листопада 2015
Суспільство
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У Центрі психосоціальної адаптації для переселенців надають допомогу маріупольцям.

700 семей проходят адаптацию в психологическом центре в Мариуполе / visitdonbass.info

У Маріуполі з 22.07 працює Центр психосоціальної адаптації, повідомляє сайт 0629.com.ua.

У ньому надається допомога і підтримка переселенцям і маріупольцям. Центр безкоштовної обнові надає такі послуги, як психологічний супровід, соціальна адаптація, надається юридична допомога, до того ж проводяться клубні заняття для дітей. Також бажаючі можуть записатися на курси англійської і української мов.

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У Центрі психосоціальної адаптації для переселенців повідомили, що спочатку ця робота була направлена для тих маріупольців, які постраждали після обстрілу мкр. "Східний", однак зараз звертаються всі, і в центрі нікому не відмовляють. Координатором проекту є дитячий психолог Раїса Толочко.

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На даний момент заповнили анкету 700 сімей, які прийняли допомогу від Центру психосоціальної адаптації для переселенців.

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