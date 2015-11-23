У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в магазині

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Згідно з повідомленням, під час перебування в наряді співробітники батальйону патрульної поліції спільно з працівниками приватної охоронної фірми отримали повідомлення про спрацювання "тривожної кнопки" в одному з магазинів по вулиці Калініна.

За вказаною адресою правоохоронці виявили чоловіка у нетверезому стані, який влаштував сварку з працівниками магазину, ображаючи їх нецензурною лайкою та порушуючи громадський порядок.

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При спробі правоохоронців заспокоїти громадянина останній дістав пістолет і зробив кілька пострілів. "З метою припинення правопорушення та недопущення травмування громадян правоохоронці були змушені застосувати спецзасоби травматичної дії", - підкреслили в поліції.

Зловмисник намагався втекти, але його вдалося затримати. Хуліганом виявився 32-річний житель Полтави. При огляді місця події та прилеглої території співробітники поліції вилучили гільзи калібру 9 мм та пістолет з маркуванням ПМР із знищеними ідентифікуючими даними. Зброю та набої направлені на експертизу.

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Чоловікові надана медична допомога, після чого він буде доставлений в ізолятор тимчасового утримання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.