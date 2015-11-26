Вибух у Сімферополі стався в житловому будинку (уточнено)

В квартирі вибиті шибки. Потерпілому надають допомогу лікарі.Вибух газу стався у квартирі на п'ятому поверсі будинку на вулиці Федько, повідомляє ТАСС з посиланням на дані оперативної групи на місці НС.

Мешканці будинку евакуйовані.

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Вибух, за словами очевидців, було чути за кілька кварталів. В цей час йшла трансляція засідання міжвідомчого штабу з ліквідації НС за участю так званого глави Криму Сергія Аксьонова.

Йому про НП повідомили по телефону, він швидко покинув зал засідання..

Раніше ТАСС повідомило, що на електропідстанції в Сімферополі стався вибух.