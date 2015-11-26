У Києві викинувся з вікна соратник Азарова

Про це стало відомо ТСН з власних джерел.

Сотуленко раніше був головою наглядової ради "Укрексімбанку", членом наглядової ради "Ощадбанку", а також володів великою автотрейдинговою компанією.

Міліція Києва підтвердила ТСН, що Сотуленко викинувся з вікна власної квартири в центрі Києва вчора, 25 листопада, о сьомій ранку. Він залишив передсмертну записку.

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У вересні 2014 року Печерський суд Києва постановив стягнути з Ігоря Сотуленка і його компаній ТОВ "Автоінтернешнл Метрополіс" (АІМ), ПАТ "Завод комунального машинобудування" 375 млн грн боргів. Бізнесмен намагався протягом майже року перевести цю справу в суд міжнародної юрисдикції, щоб ця справа розглядалася за законодавством Кіпру.

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Однак, 1 липня 2015 року Верховний суд України відмовив у задоволенні позовної заяви.

Раніше за схожих обставин покінчив з життям член "Партії регіонів" Михайло Чечетов – він вистрибнув з вікна власної квартири. Інший соратник Азарова Олександр Пеклушенко застрелився в березні поточного року.