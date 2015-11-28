У Львові затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області.

"Працівники Галицького відділу поліції спільно з працівниками управління Служби безпеки України у Львівській області 24 листопада затримали у Львові 32-річного громадянина Швеції. Чоловік з березня 2013 року перебував у розшуку Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтування на вказаного громадянина львівські правоохоронці отримали від українського бюро Інтерполу.

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У Нацполіції наголосили, що "підставою для затримання іноземця (згідно зі ст.208 КПК України) став ордер на арешт, виданий за рішенням одного із судів Швеції. На батьківщині чоловіка обвинувачують у скоєнні замаху на умисне вбивство".

На даний час затриманий перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН раніше, 17 листопада в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили та затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловік був виявлений серед пасажирів, які прибули з Афін (Греція).