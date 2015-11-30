Два роки тому бійці "Беркуту" жорстоко розігнали Євромайдан в Києві

За словами очевидців, близько 4-ї ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монументу Незалежності, при цьому били їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав.

В результаті розгону постраждали десятки протестувальників: за даними Генеральної прокуратури — 79 осіб.

Ті, кому вдалося втекти з Майдану Незалежності, знайшли укриття в Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.