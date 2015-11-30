Два роки тому бійці "Беркуту" жорстоко розігнали Євромайдан в Києві
04:30, 30 листопада 2015Суспільство
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Два роки тому, 30 листопада 2013 року, близько четвертої години ранку «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві.
фото: УНІАН
За словами очевидців, близько 4-ї ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.
На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монументу Незалежності, при цьому били їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав.
В результаті розгону постраждали десятки протестувальників: за даними Генеральної прокуратури — 79 осіб.
Ті, кому вдалося втекти з Майдану Незалежності, знайшли укриття в Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.
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