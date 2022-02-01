Хлопчик отримує на день народження пательні, а його мати кинула варити борщ, адже Юрко це робить краще за неї.

Хлопчик з Тернопільщини у свої 12 років став зіркою мережі. Юрко Потурай вже чотири роки веде кулінарний блог, він щодня готує різні страви й пише про них у соціальних мережах.

Про це повідомляє ТСН.

12-річний хлопчик отримує на день народження пательні, й "вигнав" матір з кухні. Вона кинула варити борщ, адже Юрко це робить краще за неї. Рецептами страв юний блогер завжди ділиться зі своїми підписниками, їх у нього майже 6 тисяч.

Блогер вже вміє вкласти в одне речення найголовніше. У своїх відео він не забуває представитися, розповісти про себе та анонсувати, що саме буде готувати.

Хлопчик жартує, що він готує на кухні стільки часу, скільки йому дозволяє мама, поки не вижене його вчити уроки. Юрко вже встиг приготувати щонайменше 300 різних страв, найбільше йому подобається випікати пироги.

Його найулюбленіший пиріг - цибулевий. Тісто для нього, як і для багатьох інших страв, юний блогер замішує на комбайні аж за 17 тисяч гривень.

Такий дорогий комбайн Юрко купив завдяки підписникам та рідним. Частину грошей він отримав від шанувальників, а іншу ж він назбирав з тих коштів, які батьки йому дарували на свята. Нині він збирає гроші на спеціальні насадки для свого комбайну.

Блогер просить, аби рідні дарували йому не іграшки або гаджети, а пательні, яких у Юрка вже п'ять. Також він замовляв замість звичайних подарунків набір гострих ножів.

Батьки блогера - бджолярі. Влітку Юрко носить їм їжу на пасіку. Картопля, пироги, м'ясо - хлопчик завжди готує щось смачненьке.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що український блогер розбив у Дубаї орендований суперкар Ferrari за мільйон доларів.

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