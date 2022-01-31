Парубок займається підприємництвом в IT-сфері, хоча у мережі він вже має багато негативних відгуків щодо своєї діяльності.

Українець Олександр Слобоженко, відомий у мережі як блогер та підприємець в IT-сфері, розбив орендований суперкар Ferrari за мільйон доларів. Юнак хотів проїхатися на дорогому авто аби зрозуміти, чи варто йому купувати таку ж машину.

Відео з моментом аварії Слобоженко розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Блогер розповів, що він потрапив у ДТП, коли хотів покататися на рідкісному авто у Дубаї. Український турист орендував гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Він розповів, що хотів не просто покататися, а й вирішити, чи хоче він купити таку ж машину для себе. Все це сталося приблизно місяць тому, проте відео блогер показав лише зараз.

Айтішник сів за кермо та був у захваті від машини за мільйон доларів. Проте поганяти без інцидентів не вийшло. Українець потрапив у аварію та розбив орендований суперкар.

Слобоженко не постраждав, пасажири також не отримали травм. Проте у машині спрацювали подушки безпеки, а передня частина Ferrari сильно зім'ялася.

Що саме стало причиною ДТП - українець не говорить. Він каже, що аварія могла статися через технічну несправність машини, проте точної інформації поки що не має.

Читайте такожЇзда дорогою "на килимі": у Харкові блогер поплатився за зухвалі витівки (відео)У коментарях українці пишуть, що аварія могла бути постановочною, а самого блогера користувачі засуджують за піар на ДТП. Слобоженка часто сварять за неправдивий контент, а його підприємницька діяльність вже отримала багато негативних відгуків у мережі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що скандальна блогерка з Києва потрапила у ДТП. Дівчина та її друзі пили пиво й "ганяли" містом, а потім збили чоловіка.

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