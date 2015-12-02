Їхні звичаї: Ватажок "ДНР" перевірив "ринкових спекулянтів" за допомогою пістолета (відео)
Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко зробив контрольне зважування на ринку в Донецьку за допомогою пістолета ТТ.
Відеоролик, в якому показано цей захід, з'явився на каналі користувача Vlastelinish в сервісі YouTube.
Обговорюючи точність показань на вагах, Захарченко витяг свій пістолет і поклав його на чашу.
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«Обманюють. Пістолет не може важити більше, ніж він важить, правильно?» - зауважив він, звертаючись до продавця.
Глава "республіки" пояснив, що на вагах виявився пістолет ТТ (Тульський, Токарєва), 1943-го року випуску.
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Слідом за цим озброєний чоловік подав Захарченку інший пістолет, зважування якого також виявило неточність у показаннях.
Маса спорядженого ТТ становить рівно 940 грамів.