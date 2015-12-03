ЄБРР підтвердив участь у будівництві Харківського метро – міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це керівник сектору інфраструктури та енергетики України Марк Магалецький заявив сьогодні на зустрічі представників європейських інвестиційних компаній з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом.

За словами Магалецького, ЄБРР визначив підрядника для виконання проектно-дослідницьких робіт у Харкові.

"Австрійський консорціум Bernard-SGS-ISP-Axis до травня 2016 року повинен закінчити проект і до кінця майбутнього року ЄБРР з партнерами вийде на стадію прийняття рішення про виділення 175 млн євро під державні гарантії України для будівництва метро в Харкові", - повідомив Магалецький.

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У свою чергу Кернес, представляючи інвесторам програму розвитку метрополітену, назвав пріоритетними будівництво станції "Одеська", електродепо на Олексіївській лінії та придбання 60 нових вагонів (на ці цілі необхідно понад 300 млн євро).

"Нова станція значно підвищить рівень пасажиропотоку – "Одеська" збільшить його на 25 млн на рік. Ми системно працюємо над обліком і плануванням перевезень і тому можемо гарантувати повернення донорських коштів», - підкреслив Кернес.

Він зауважив, що тридцяту станцію метро "Перемога" Харків будує за власні кошти і планує відкрити її в 2016 році.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.

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11 листопада Кабінет міністрів України затвердив проект виконання проектно-вишукувальних робіт для продовження третьої лінії метрополітену в Харкові від станції "Метробудівників імені Г.І.Ващенка" до станції "Одеська" загальною вартістю 2,657 млрд грн.

У рамках проекту передбачається будівництво двох нових станцій - "Державінської" і "Одеської". Початок будівельних робіт заплановано вже поточного року, а завершення проекту - на 2019 рік.