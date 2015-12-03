У справі російських спецпризначенців Єрофєєва та Александрова допитали свідка бою

Як передає кореспондент УНІАН, боєць 92-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) засвідчив у суді, що був безпосереднім учасником бойового зіткнення, зокрема, він, відкривши вогонь з автомата Калашнікова, поранив Єрофєєва.

Так, український військовий розповів, що 16 травня 2015 року ніс бойове чергування на посту опорного пункту “Аляска” на лівому березі Сіверського Дінця. За його словами, почувши хрускіт, він визирнув подивитися, що сталося, і побачив трьох осіб у військовій формі без розпізнавальних знаків, які втікали в напрямку окупованої території. Він відкрив по них вогонь з автомата. Двоє з цих осіб упали.

За словами Залогіна, після завершення бою він та інші військовослужбовці ЗСУ пішли подивитися, чи немає поранених на полі бою.

Вони спочатку побачили тяжкопораненого бійця ЗСУ Пугачова, який невдовзі помер від ран, а згодом Єрофєєва і метрів за 20 - Александрова.

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При цьому Залогін зауважив, що Єрофєєв мав при собі зброю - гвинтівку “Вінторез”. Також Залогін додав, що коли він наблизився до Єрофєєва - той посміхався.

Потім, за словами свідка, Александрову та Єрофєєву була надана перша домедична допомога і їх винесли з поля бою.

Залогін також сказав у суді, що в Александрова зброї він не помітив.

Крім того, слід зазначити, що Залогін впізнав у ході допиту панамку Єрофєєва, його штани та куртку. А також упізнав зброю обвинувачуваного - гвинтівку “Вінторез”.

У свою чергу Єрофєєв на засіданні суду поставив декілька запитань Залогіну, заявивши також, що по ньому військовослужбовці ЗСУ стріляли вже після того, як він лежав поранений. Залогін це заперечив. Він сказав, що жодного вогню по завершенню бойового зіткнення військовослужбовці ЗСУ не вели.

Також, відповідаючи на запитання захисту обвинувачених, Залогін показав, що мінометний обстріл українських позицій, зокрема, блокпосту “Аляска”, розпочався пізніше, близько 16-ї години, в той час як бойове зіткнення відбулось близько 14-ї години дня.

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Залогін припустив, що ворог почав стріляти з мінометів по українських позиціях після того, як третій диверсант добіг до своїх і розповів про бій з військовослужбовцями ЗСУ.

Наступне судове засідання у даній справі розпочнеться о 9.30 у понеділок, 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. Наразі Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.