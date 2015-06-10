Російського спецназівця Єрофєєва доставили в суд

Як повідомляє ТСН, у суді присутня адвокат заарештованого Оксана Соколовська та російський консул Олексій Грубий.

Зазначається, що консул у категоричній формі відмовляється говорити з пресою з приводу позиції Росії до затриманих в Україні спецназівців. За його словами, жодних коментарів українській пресі не даватиме, оскільки на засідання не пустили представників російських каналів.

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Нагадаємо, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Євгена Єрофеєва і сержанта Олександра Александрова. Їх перевезли до військового госпіталю в Києві, де надали медичну допомогу.

Обидва були заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

Напередодні одного з ГРУшників було переведено із госпіталю до СІЗО.