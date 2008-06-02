У Запоріжжі двоє підлеглих Вінського погоріли на хабарях

У Запоріжжі за отримання хабара затримано посадовців структурного підрозділу Міністерства транспорту і зв`язку України.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, "два посадовці Запорізького регіонального управління структурного підрозділу Міністерства транспорту України були затримані співробітниками Запорізького міськуправління з питань боротьби з економічною злочинністю на місці злочину: безпосередньо після отримання хабарів у сумі 100 і 150 євро".

За словами співрозмовника агентства, кошти вимагалися і були одержані як плата за прискорення процесу видачі дозволів на експлуатацію транспортних засобів, підготовка дозвільних документів на які була службовим обов`язком затриманих чиновників.

Прокуратурою міста Запоріжжя щодо посадовців порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара, поєднане з вимаганням). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Ведеться слідство.