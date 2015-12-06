Екс-мер Києва Черновецький має намір брати участь у парламентських виборах в Грузії
Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який з 2011 року проживає в Грузії і створив політичну партію "Щаслива Грузія", збирається взяти участь у парламентських виборах в цій країні в 2016 році.
Про це Черновецький повідомив журналістам сьогодні в своєму будинку в місті Кобулеті, повідомляє Deutsche Welle. "Мене запитують, чому я створив свою партію. Та тому, що у провідних партій в Грузії дуже слабкі позиції. Докладно я поговорю про це пізніше, але зараз скажу, що збираюся увійти в парламент Грузії", - заявив він.
Читайте такожЧерновецький вирішив створити в Грузії свою політичну партіюЗа словами Черновецького, партія "Щаслива Грузія" буде підтримувати європейські цінності і в разі входження в парламент - боротися за підвищення пенсій в країні.
Колишній мер Києва заявив, що має намір провести все життя в Грузії.
"Я не виступаю проти нинішньої влади, але парламент буду критикувати. Мені не подобається їхня робота. Грузія зупинена. Є певні успіхи, але парламент не працює", - зазначив Черновецький.
Як повідомляв УНІАН. Черновецький був обраний мером столиці у 2006 році достроково склав свої повноваження 1 червня 2012 року.
Під час управління Києвом команди Черновецького політики та громадянські активісти заявляли про корупцію і розкрадання в місті і неодноразово вимагали порушити кримінальні справи проти тодішнього міського голови і людей з його оточення, однак у правоохоронних органах відповідали, що не бачать підстав для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Зокрема, нинішній мер столиці Віталій Кличко в 2012 році заявляв, що в часи перебування Черновецького на посаді мера в Києві було вкрадено понад 70 млрд грн.