Екс-мер Києва Черновецький має намір брати участь у парламентських виборах в Грузії

Про це Черновецький повідомив журналістам сьогодні в своєму будинку в місті Кобулеті, повідомляє Deutsche Welle. "Мене запитують, чому я створив свою партію. Та тому, що у провідних партій в Грузії дуже слабкі позиції. Докладно я поговорю про це пізніше, але зараз скажу, що збираюся увійти в парламент Грузії", - заявив він.

Читайте такожЧерновецький вирішив створити в Грузії свою політичну партіюЗа словами Черновецького, партія "Щаслива Грузія" буде підтримувати європейські цінності і в разі входження в парламент - боротися за підвищення пенсій в країні.

Колишній мер Києва заявив, що має намір провести все життя в Грузії.

"Я не виступаю проти нинішньої влади, але парламент буду критикувати. Мені не подобається їхня робота. Грузія зупинена. Є певні успіхи, але парламент не працює", - зазначив Черновецький.

Як повідомляв УНІАН. Черновецький був обраний мером столиці у 2006 році достроково склав свої повноваження 1 червня 2012 року.

Під час управління Києвом команди Черновецького політики та громадянські активісти заявляли про корупцію і розкрадання в місті і неодноразово вимагали порушити кримінальні справи проти тодішнього міського голови і людей з його оточення, однак у правоохоронних органах відповідали, що не бачать підстав для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Зокрема, нинішній мер столиці Віталій Кличко в 2012 році заявляв, що в часи перебування Черновецького на посаді мера в Києві було вкрадено понад 70 млрд грн.