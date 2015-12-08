Генпрокуратура передала до суду справу проти двох поплічників ІДІЛ
Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян, які сприяли діяльності ІДІЛ.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
Генпрокуратура повідомляє, що затвердила й направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось Головним слідчим управлінням Служби безпеки України стосовно громадянина Азербайджану та громадянина України.
Зазначається, що ці особи в період жовтня 2013 – травня 2015 років сприяли діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» шляхом матеріального та фінансового забезпечення її членів, а також місцями тимчасового проживання, паспортними та іншими документами.
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Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура.