Генпрокуратура передала до суду справу проти двох поплічників ІДІЛ

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Генпрокуратура повідомляє, що затвердила й направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось Головним слідчим управлінням Служби безпеки України стосовно громадянина Азербайджану та громадянина України.

Зазначається, що ці особи в період жовтня 2013 – травня 2015 років сприяли діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» шляхом матеріального та фінансового забезпечення її членів, а також місцями тимчасового проживання, паспортними та іншими документами.

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Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Державне обвинувачення підтримує Генеральна прокуратура.

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