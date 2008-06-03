Вінницький спецназ допоможе провести футбольний турнір на Донбасі

З Вінницької області на Донбас прибули бійці полку спеціального призначення "Ягуар" для підтримки правопорядку на час проведення футбольного турніру ім. Банникова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного облуправління МВС України в Донецькій області, з 1 до 11 червня вінницькі спецназівці та особовий склад Донецького спеціального моторизованого полку міліції внутрішніх військ МВС України патрулюватимуть вулиці Донецька, Макіївки та Маріуполя.

Загалом суспільну безпеку під час проведення відповідального спортивного заходу в області забезпечуватимуть 900 працівників міліції.

За словами начальника ГУМВС України в Донецькій області Миколи КУП’ЯНСЬКОГО, турнір ім. В.Банникова стане для правоохоронців своєрідним іспитом.

"Від того, наскільки професійно міліція впорається із забезпеченням суспільної безпеки в період проведення матчів, залежить оцінка нашої підготовчої роботи до інших європейських турнірів. Тому організацію несення служби працівників ОВС продумано до дрібниць", - сказав М. КУП’ЯНСЬКИЙ.

Він також наголосив, що спільно з правоохоронцями працюватимуть студенти-волонтери, які володіють іноземними мовами, які допоможуть забезпечити вільне спілкування правоохоронців з громадянами країн-учасниць турніру.

Як повідомлялося, Міжнародний футбольний турнір ім. В. Банникова відбудеться на стадіонах Донецька та Маріуполя з 5 до 11 червня. У змаганнях візьмуть участь футбольні команди восьми країн - України, Італії, Росії, Фінляндії, Польщі, Словаччини, Туреччини та Японії.