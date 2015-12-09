Порошенко присудив понад 160 вченим та фахівцям державні премії у галузі науки і техніки

Про це УНІАН повідомили в прес-служба глави держави.

Лауреатами премії стали понад 160 провідних вчених та висококваліфікованих фахівців за роботи, що стверджують високий авторитет української науки у світі та становлять значний внесок в інноваційний розвиток держави, зміцнення її обороноздатності.

Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року присуджено, зокрема, командам науковців за роботи «Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати», «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь», за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України.

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Також відзначено роботи «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», «Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин українського щита», «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями».

Декілька науковців у галузі медичних наук відзначені за роботу «Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа», ряд науковців-соціологів – за роботу «Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992 – 2013)».

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Премією також відзначена робота «Історія української культури» у п'яти томах (у дев'яти книгах). Серед нагороджених її авторів – академіки Національної академії наук України директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України Ганна Скрипник та директор Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України Микола Жулинський.

Указом встановлено розмір Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року – 100 тис. грн кожна.

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Державна премія України в галузі науки і техніки є найвищою державною нагородою у науковій сфері, якою нагороджуються видатні вчені за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень, за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.