У Миколаєві поліцейський збив пішохода.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, 8 грудня о 19:50 на проспекті Жовтневому, 234-В у Корабельному районі міста сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mercedes під керуванням працівника Корабельного відділу поліції - старшого лейтенанта 1991 року народження, а також пішохода 1988 року народження.

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«Згідно з попередньою інформацією, за показами свідків, пішохід перетинав проїжджу частину на забороняючий сигнал світлофора. З тілесними ушкодженнями пішохід доставлений до медичного закладу», - йдеться в повідомленні.

Встановлюються обставини і причини ДТП, зазначили в поліції.