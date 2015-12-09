У ЄС підготували для українців посібник з Угоди про асоціацію
21:20, 09 грудня 2015Суспільство
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У Європейському Союзі підготували короткий посібник українською мовою стосовно Угоди про асоціацію.
У ЄС підготували для українців посібник з Угоди про асоціацію / УНІАН
Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні у Facebook.
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"Хочете знати, що таке Угода про Асоціацію, але не маєте часу читати довжелезні документи? Спеціально для вас ми підготували короткий посібник, де виклали основну інформацію, яку потрібно знати кожному!", - йдеться у повідомленні.
Посібник має усього 7 сторінок та написаний українською мовою.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Україна і Європейський Союз провели засідання Ради асоціації Україна – ЄС, проаналізували хід виконання Угоди про асоціацію, а також визначили план дій на 2016 рік.
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