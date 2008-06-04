Закарпатського суддю хочуть звільнити за порушення присяги
18:28, 04 червня 2008Суспільство
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Голова ВСУ отримав матеріали
|Василь Онопенко
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, підставою для такої пропозиції стали надіслані до Верховного суду матеріали, які свідчать про грубе порушення суддею вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя. Це, зокрема, виявилося у систематичному порушенні строків розгляду справ, проголошенні судових вироків у кримінальних справах без їх попереднього складання.
Також суддею, за даними прес-служби, допущені й інші грубі порушення законодавства, які унеможливлюють гарантування права осіб на справедливий розгляд їх справ судом протягом розумного строку відповідно до вимог закону. Так, у одній з кримінальних справ суддею фактично було постановлено за відсутності прокурора два різні вироки.
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