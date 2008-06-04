Закарпатського суддю хочуть звільнити за порушення присяги

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО звернувся до Вищої ради юстиції з пропозицією розглянути питання щодо звільнення з посади судді Іршавського районного суду Закарпатської області у зв’язку з порушенням ним присяги судді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, підставою для такої пропозиції стали надіслані до Верховного суду матеріали, які свідчать про грубе порушення суддею вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя. Це, зокрема, виявилося у систематичному порушенні строків розгляду справ, проголошенні судових вироків у кримінальних справах без їх попереднього складання.

Також суддею, за даними прес-служби, допущені й інші грубі порушення законодавства, які унеможливлюють гарантування права осіб на справедливий розгляд їх справ судом протягом розумного строку відповідно до вимог закону. Так, у одній з кримінальних справ суддею фактично було постановлено за відсутності прокурора два різні вироки.