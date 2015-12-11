Порошенко нагородив співробітників СБУ за спецоперацію щодо знешкодження ДРГ в Києві

Президент України Петро Порошенко нагородив високими державними нагородами сімох співробітників Служби безпеки України, у тому числі посмертно – підполковника Андрія Кузьменка, які брали участь у спецоперації зі знешкодження терористичного угрупування у Києві 10 грудня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні.

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Згідно з документом, за визначні заслуги у захисті державного суверенітету та зміцненні національної безпеки, особисту мужність, виявлену під час виконання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння українському народові підполковник Кузьменко удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Такі самі нагороди отримають підполковник Віктор Скарбенчук та полковник Максим Якименко.

Орденом «За мужність» III ступеня президент відзначив старшого лейтенанта Вадима Алексєєва та старшого прапорщика Руслана Поліновського.

Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника Валентина Кузьменка та полковника Сергія Ткачука.

Як повідомляв УНІАН, у Києві пізно ввечері 9 грудня в результаті проведеної СБУ спецоперації була знешкоджена диверсійно-розвідувальна група.

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За даними спецслужби, серед затриманих членів ДРГ троє росіян, четверо українців, ще один громадянин України був ліквідований під час затримання.

Водночас в ході спецоперації загинув один співробітник спецпідрозділу «Альфа» Кузьменко, ще один зазнав поранень.

Порошенко доручив надати матеріальну допомогу родині загиблого.