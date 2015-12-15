На Луганщині вербувальниця ФСБ, "не гребуючи нічим", хотіла схилити прикордонника до держзради (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що в грудні терористка прибула на контрольовану владою територію області для виконання завдання російських кураторів – вербування українських військових.

Об'єктом для вербування агент ФСБ вибрала прикордонника, якого планувала, "не гребуючи жодними засобами", схилити до держзради і переходу на бік терористів "ЛНР".

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Згідно зі сценарієм російських спецслужб, за фактом зради російські та сепаратистські телеканали показали б чергову прес-конференцію зі "сповіддю" перебіжчика.

Зловмисниця перебуває під вартою, за фактом її участі в діяльності терористичної організації ведеться досудове розслідування.