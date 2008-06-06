Вибух у херсонському кафе

09:50, 06 червня 2008
Суспільство
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У Херсоні в одноповерховій будівлі кафе „Круг” учора вранці стався вибух без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху жертв і постраждалих немає.

Вибухом вибите віконне скло та частково пошкоджена шиферна покрівля. Попередня причина вибуху – спалах газоповітряної суміші.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

 

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