Вибух у херсонському кафе

У Херсоні в одноповерховій будівлі кафе „Круг” учора вранці стався вибух без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху жертв і постраждалих немає.

Вибухом вибите віконне скло та частково пошкоджена шиферна покрівля. Попередня причина вибуху – спалах газоповітряної суміші.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.