У Маріуполі затримали групу невідомих у військовій формі з великим арсеналом зброї (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, операція проводилася спільно з спецпризначенцями Військової служби правопорядку, поліцією та Нацгвардією.

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Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили військову форму, тактичне спорядження (бронежилети, розвантажувальні системи), захисні шоломи, чотири автомати Калашникова, два кулемети «ПКТ», 12 гранатометів, 126 пострілів до ручного протитанкового гранатомета, 7 протипіхотних мін, 9 протитанкових мін, 23 гранати, 160 пострілів до підствольного гранатомета, 54 ящики набоїв калібру 7,62 та 5,45 мм, 37 снарядів різного калібру, два ящики осколково-фугасних снарядів, 600 великокаліберних набоїв, вибухівку МВЧ-62, 47 порохових зарядів, два кумулятивні заряди загальною вагою 45 кг та 9 димових шашок.

Тривають оперативно-слідчі дії, додали в СБУ.