Один з потерпілих рибалок проплив 7 кілометрів до берега

В Азовському морі не припиняється пошук трьох зниклих 6-го червня трьох рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 6 червня о 22:00 в Новоазовському районі, поблизу села Широкине, в Азовське море на моторному човні типу «Волга» відстані 7-8 кілометрів від берега перекинулися четверо рибалок. Одному з них вдалося самостійно допливти до берега, де його близько 08:00 7-го червня підібрав місцевий рибалка.

За словами врятованого чоловіка, коли вони пливли до берега, троє його товаришів відстали від нього вночі, тому подальша їхня доля йому невідома.

Пошуково-рятувальні роботи ведуть: 12 моторних човнів із місцевими рибалками, 6 рятувальників МНС, 2 прикордонних катери, працівники рятувальної станції села Сєдове та міліціонери. Проведене оповіщення рятувальних станцій, портових служб і кораблів, які стоять на рейді біля Маріупольського торгового порту.

З 18:30 до пошукових робіт було залучено вертоліт Мі-2 підприємства «Скіф-Авіа».

Наразі доля зниклих рибалок залишається невідомою, пошуки тривають. Ситуація перебуває під контролем Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС і ГУМНС у Донецькій області.