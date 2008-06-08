У Криму проходить фестиваль античного мистецтва

З 7 по 13 червня в Криму проходитиме Х Фестиваль античного мистецтва «Боспорські агони».

Як повідомили УНІАН організатори, заходи в рамках фестивалю пройдуть у Євпаторії, Сімферополі, Алушті і Ялті.

7 червня в Сімферополі відкриється музейна сторінка фестивалю, на ній буде представлена виставка батику на античну тематику «Лабіринти цивілізації», виставка картин грецьких художників «Світло Греції» тощо.

Урочисте відкриття фестивалю пройде на центральній площі Євпаторії 8 червня.

У програмі фестивалю «Боспорські агони» - виступи театрів з Греції, Італії, Австрії, Польщі, Росії, України, майстер-класи, творчі вечори, науково-практична конференція «Античність і драматургія у міжнаціональному просторі України» та ін.

Крім того, в рамках фестивалю будуть організовані «Малі Олімпійські ігри». Вони пройдуть у Сімферополі. «Передбачені: хода кримських спортсменів і творчих театралізованих колективів, різні спортивні турніри, естафети і змагання. Про початок свята сповістять фанфарні сигнали, потім буде запалено Олімпійський вогонь», - повідомили УНІАН у прес-центрі міської ради Сімферополя.

Урочиста церемонія закриття фестивалю «Боспорські агони» пройде 13-го червня в Ялтинському театрі ім. Чехова.