На Київщині податківець та співробітник поліції затримані за хабар понад мільйон гривень
Податківцю та співробітнику поліції за хабар у розмірі понад мільйон гривень "світить" позбавлення волі строком до 12 років.
Працівниками прокуратури Київської області спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБ України затримано податківця та співробітника Фастівського відділення поліції Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області за фактом вимагання у представника суб’єкта господарювання надання неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів США (понад 1 млн грн.) за припинення кримінального переслідування та безперешкодне ведення господарської діяльності.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
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Злочинців затримано під час передачі вказаних грошей за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєне кримінальне правопорушення злодіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
Досудове розслідування наразі триває.