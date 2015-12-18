На Київщині податківець та співробітник поліції затримані за хабар понад мільйон гривень

Працівниками прокуратури Київської області спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБ України затримано податківця та співробітника Фастівського відділення поліції Васильківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області за фактом вимагання у представника суб’єкта господарювання надання неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів США (понад 1 млн грн.) за припинення кримінального переслідування та безперешкодне ведення господарської діяльності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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Злочинців затримано під час передачі вказаних грошей за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення злодіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Досудове розслідування наразі триває.