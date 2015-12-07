У Кривому Розі капітана поліції затримали за хабар у 125 тисяч гривень

16:10, 07 грудня 2015
Суспільство
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Також встановлено причетність до злочинної схеми ще кількох посадових осіб Національної поліції.

Полиция / Фото УНИАН

СБУ спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Національної поліції затримала за хабар оперуповноваженого карного розшуку Криворізького міськвідділу поліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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«Капітан поліції вимагав 125 тис. грн від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Під час документування протиправної діяльності та проведення невідкладних слідчих дій встановлено причетність до злочинної схеми ще кількох посадовців Національної поліції.

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