У Кривому Розі капітана поліції затримали за хабар у 125 тисяч гривень
Також встановлено причетність до злочинної схеми ще кількох посадових осіб Національної поліції.
СБУ спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Національної поліції затримала за хабар оперуповноваженого карного розшуку Криворізького міськвідділу поліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Читайте такожНа хабарі затримали командира роти Нацгвардії - Матіос
«Капітан поліції вимагав 125 тис. грн від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку», - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Під час документування протиправної діяльності та проведення невідкладних слідчих дій встановлено причетність до злочинної схеми ще кількох посадовців Національної поліції.