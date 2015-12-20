В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 20 грудня, синоптики оголосили штормове попередження по Україні.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. "20 грудня в центральних, східних областях та південній частині місцями туман, видимість 200-500 м", - зазначили синоптики. Читайте такожЗавтра в більшості областей України очікується туман і дощі зі снігомРаніше УНІАН повідомляв, що зима буде в межах температурної норми помірно-континентального клімату, однак холоднішою, ніж минула. Найбільш холодними місяцями стануть грудень і січень, а лютий, за прогнозами синоптиків, буде м'яким.

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