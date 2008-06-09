Відбудеться брифінг «Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні»

Понад 650 мільйонів людей, що становить приблизно 10-15 % населення світу, у тому числі, згідно офіційної статистики 2.67 мільйонів українців, що становить близько 5.2% від кількості всього населення України, живуть з інвалідністю. Навіть насьогодні, коли світова спільнота загострює акценти на дотриманні прав інвалідів, забезпеченні їх цілісної інтеграції в суспільне життя, люди з обмеженими фізичними можливостями в нашій державі відносяться до найбільш соціально незахищеної категорії населення. Інваліди в Україні є меншістю, яка потенційно потерпає від дискримінації та потребує постійної уваги до власних проблем. Зрозуміло, що головну відповідальність за дотриманням і забезпеченням прав людей з інвалідністю несуть держави. Особливо – якщо вони є підписантами Конвенції про права інвалідів, яка вступила в силу з 3 травня 2008 року. Україна поки що не підписала і не ратифікувала Конвенції. Втім, тільки своєчасні конструктивні внутрішньодержавні реформи, які закріплюють правозахисні механізми, могли б сприяти розв`язанню проблем людей з інвалідністю в нашій державі.

11 червня 2008 року з 10:30 до 11:00 у рамках проведення слухань в Комітеті ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів «Дотримання прав людей з інвалідністю в Україні» відбудеться

брифінг для ЗМІ.

Організатори: Комітет ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України»; Медіа центр «Розмай»; та Фундація «Відкрите суспільство» за підтримки представництва Європейської Комісії в Україні.

Учасники:

Сушкевич В.М., Голова Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

Скрипка Н.С., виконавчий директор ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України»;

Іваненко О.В., представник НАІУ у Київській області, голова громадської організації інвалідів «Київська обласна асамблея інвалідів»

У рамках проведення брифінгу відбудеться презентація результатів моніторингу стану дотримання прав людей з інвалідністю, що був реалізований НАІУ. Після БРИФІНГУ об 11:00 розпочнуться слухання за участю представників Комітету, профільних міністерств, громадських організацій і міжнародних інституцій. Слухання також відкриті для представників ЗМІ.

Місце проведення брифінгу:

хол, 2-й поверх адміністративної будівлі по вул. Грушевського, 5

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