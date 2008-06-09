Список вулиць у Києві, де до 17 червня не буде гарячої води

До 17 червня триватимуть випробування теплових мереж у Печерському, Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах Києва, у зв’язку з чим частина мешканців цих районів залишатимуться без гарячого водопостачання.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі акціонерної енергопостачальної компанії “Київенерго”, два тижні без гарячої води (її постачання було припинене 2 червня) перебуватимуть мешканці житлових масивів Русанівки, Березняків, Телички, Звіринця, Липок, Чорної гори та Печерська.

Точніше, це стосується будинків, що розташовані в межах вулиць Промислової, Кіквідзе, бульвару Дружби народів, вулиць Чеської, Чигоріна, Щорса, провулків Лабораторного і Госпітального, бульвару Лесі Українки, вулиці Шовковичної, провулку Козловського, вулиць Круглоуніверситетської, Банкової, Лютеранської, Ольгинської, Інститутської, Садової, Михайла Грушевського, Паркової дороги, Кріпосного провулку, Кловського узвозу, вулиць Московської, Кутузова, Арсенальної площі, вулиці Січневого повстання; Деревообробного провулку, Наддніпрянського шосе, бульвару Дружби народів, вулиць Ентузіастів, Березняківської, Дніпровської та Русанівської набережних; вулиць Козелецької, Авторемонтної, бульвару Лепсе, вулиць Василенка, Виборзької, провулку Машинобудівного, вулиць Тупикова, Леваневського, Ніжинської, Галана, уздовж залізничної колії, вулиці Пост-Волинської.

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж, подавання гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде додатково повідомлено житлово-експлуатаційні організації.

У разі виявлення пошкодження підземних трубопроводів із провалинами та викидом гарячої води на поверхню АЕК “Київенерго” просить киян повідомляти про це за телефонами:

у Дніпровському районі: 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47;

у Голосіївському і Печерському районах: 528-11-69, 529-88-75, 291-08-47;

у Солом’янському районі: 272-23-73, 497-01-00.

Телефон інформаційно-довідкової служби “Київенерго”: 0-88.