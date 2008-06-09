Січові стрільці, що загинули в 1939 р., досі не поховані

Івано-Франківська обласна рада закликає керівництво держави а також колег із Львівської та Закарпатської облрад спорудити на Верецькому перевалі українських Карпат Пантеон слави українським Січовим стрільцям до 70-річчя Карпатської України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, а також до Закарпатської та Львівської обласних рад було ухвалене сьогодні на засіданні сесії Івано-Франківської облради.

“Звертаємо вашу увагу, що Верецький перевал є місцем трагічних подій 1939 року, де було жорстоко замордовано українських Січових стрільців, які виступили в обороні Карпатської України проти фашизму з боку хортистської Угорщини. Серед них були наші земляки: галичани, волиняни, буковинці, закарпатці, яких досі не поховано і не вшановано по-християнськи”, – йдеться у зверненні.

Так депутати підтримали заяву громадських, культурних і політичних організацій Закарпаття щодо ситуації довкола Верецького перевалу.

“До депутатів Івано-Франківської обласної ради звернулися представники громадських та культурно-просвітницьких організацій Закарпаття з приводу зведення на Верецькому перевалі пам’ятника до 1100-ліття віднайдення угорцями нової батьківщини. Поділяючи думку, що встановлення такого знаку було би доречним на кордоні двох держав, вважаємо, що в будь-якому разі він має трактуватися як символ вдячності семи угорських племен нашим далеким предкам, які пропустили їх через свою землю до Дунайської долини... Ми не заперечуємо чужої історії, але маємо право на історію власну”, – зазначається в ухваленому зверненні.

Депутати Івано-Франківської облради просять тих, кому адресоване звернення, “втрутитися у ситуацію” і “з метою вшанування полеглих героїв забезпечити зведення на горі Пантеону слави українським Січовим стрільцям, які загинули, захищаючи рідну землю”.

“Такий Пантеон матиме особливе значення до 70-річчя Карпатської України, яке будемо відзначати у 2009 році. Верецький перевал – це наша гордість, наш біль, наша історія. Відновити справедливість та гідно вшанувати його захисників – обов’язок усіх нас”, – наголошують депутати облради.