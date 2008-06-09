На шахті імені К.Маркса працюють 235 чоловік і 43 одиниці техніки

На шахті ім. Карла Маркса у місті Єнакієве Донецької області триває пошук 13 гірників.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС полковник Ігор КРОЛЬ, упродовж 9 червня врятовані та підняті на поверхню 24 гірники, котрі з діагнозом „ситуаційний синдром” госпіталізовані (1 – із опіками). Всього в лікувальних закладах міста та обласного центру перебувають 29 робітників цього вугільного підприємства, з них: 3 – у тяжкому стані, 2 – у стані середнього ступеня важкості, 24 – на обстеженні.

На шахті працюють 235 чоловік і 43 одиниці техніки від Мінвуглепрому, МНС і МОЗ. Групами психологічного забезпечення МНС проводиться робота з сім’ями постраждалих гірників.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.