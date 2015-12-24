У Слов'янську і Краматорську поліція почне працювати у квітні, а в Маріуполі - в травні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління Національної поліції у Донецькій області Сергій Матвійчук.

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"В місті Краматорську і Слов'янську ми плануємо, що нова патрульна поліція розпочне свою роботу, тобто нові патрульні поліцейські вийдуть вже в місто на патрулювання, у квітні місяці 2016 року після проведення навчання у Харкові, яке буде тривати 3-4 місяці", - сказав Матвійчук.

Він зазначив, що було відібрано 365 кандидатів у патрульну поліцію Слов'янська і Краматорська. Відібраних кандидатів будуть відправляти на навчання у Харків з 28 грудня.

Щодо Маріуполя, то за його словами, під час відбору було подано понад 3 тис. заяв, з яких було відібрано 480 кандидатів.

"Із них 35% - це жінки, і більше 3% - це нинішні працівники вже поліції, колишньої міліції, які добровільно на загальних засадах захотіли себе спробувати у патрульній поліції і пройти тестування", - зауважив Матвійчук.

Після завершення тестування навчання кандидатів відбуватиметься саме у Маріуполі.

«Орієнтовно плануємо, що десь у травні місяці нова патрульна поліція буде вже працювати у Маріуполі", - додав заступник начальника обласного главку.