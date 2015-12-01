У МВС обіцяють "розпеченим залізом випалювати" можливий сепаратизм влади Маріуполя

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Ми жорстко і безкомпромісно будемо реагувати на будь-які спроби повернутися в минуле. Підрозділи МВС та Національної поліції, підрозділи Служби безпеки у разі необхідності розпеченим залізом будуть випалювати сепаратизм", - сказав Шкіряк.

Він запевнив, що інтереси держави, її цілісність будуть дотримані, і нікому не вдасться використовувати ті чи інші політичні декларації і продовжувати збурювати ситуацію.

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При цьому Шкіряк зазначив, що депутати місцевої ради не мають імунітету та недоторканності, і в цьому сенсі "ми будемо уважно стежити за їхніми діями".

"І не дай Бог ці дії будуть суперечити інтересам держави", - додав Шкіряк.

Він також зазначив, що перемогу в Маріуполі отримала, на його думку, антиукраїнська деструктивна політична сила.

"Політичну оцінку давати не буду, але як громадянину мені прикро, що сталося саме так", - додав Шкіряк.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, проведеного Research & Branding Group, перемогу на виборах мера в Маріуполі здобув Вадим Бойченко. Абсолютну більшість у міськраді отримав "Опозиційний блок", за який проголосувало 66,5% виборців. Крім нього, до міськради пройшла лише партія "Сила людей" з результатом 10,5%.

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