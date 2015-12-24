Журналіст розповів, хто "пожертвував" кошти на Антикорупційний форум Саакашвілі
Понад 300 тисяч гривень надала лише одна організація.
Згідно зі звітом, опублікованим на сайті "Демальянсу", всього чотири особи перерахували суми понад 100 тисяч гривень для проведення антикорупційного форуму. Про це у своєму "Фейсбуці" повідомив журналіст Сергій Щербина.
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"Майже 150 тисяч дав Коваль Андрій Михайлович, 109999,5 - Беседков А. Р., 109999,5 - Безсмертний Н.В., 114999,5 - Данилко С. Б.", - написав Щербина.
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У той же час Беседков Олександр Георгійович брав участь в останніх місцевих виборах в Одеську облраду. Згідно з даними сайту ЦВК, він працює юристом ТОВ "Керуюча компанія "Ренесанс". Ця фірма належить одеському холдингу "Інкор-Груп".
Данилко Сергій Борисович працював директором ТОВ "Юридична компанія "Інкор Девелоп", яка також входить в холдинг "Інкор-Груп".
Безсмертний Микола Віталійович також юрист, виклав в інтернеті своє резюме. Відповідно до нього, з 2006 року по сьогоднішній день працює в будівельному холдингу "Інкор-Груп".
"335 тисяч на проведення форуму їм. Саакашвілі прийшов фактично від однієї контори. Тепер докладніше про неї", - підсумував Щербина.
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"Інкор-Груп" контролює місцевий бізнесмен Руслан Тарпан. Він займається реконструкцією історичних будівель в Одесі. Ще в 2012 році він збирався будувати в Одесі магістраль "Північ-Південь". Суди за 17 мільйонів державних грошей тривають донині", - додав він.
Журналіст також зазначив, що Руслан Тарпан фінансував реконструкцію пам'ятника Катерині II в Одесі: "У 1994-2010 роках Тарпан був депутатом Одеської міськради. Складався в блоці відомої Наталії Вітренко. Правда, сама Вітренко потім від нього відхрестилася, заявивши, що Тарпан йшов за списками партії "Русь" також разом з відомим Ігорем Марковим, а не від її партії. Але найцікавіше, що в 2006-2007 Тарпан фінансував реконструкцію пам'ятника імператриці Катерині II в Одесі".
Зазначимо, на минулому Антикорупційному форумі в Одесі Саакашвілі намалював схему корупції в Україні з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком в центрі.